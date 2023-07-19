130 лет со дня рождения Маяковского: москвичей ждет насыщенная программа

Пройдет выставка "О разных Маяковских"

Самый современный! В этот день 130 лет назад родился Владимир Маяковский. В Москве к столь яркой дате подготовились: премьеры, лекции, экскурсии. А ещё необычная выставка, которая расскажет "о разных Маяковских". 300 уникальных экспонатов из двух собраний впервые предстанут вместе на площадке Литмузея.

Невероятно талантлив и многолик! Глашатай революции, "человек-завод, вырабатывающий счастье", нахал в жёлтой кофте, человек в облаках, не для денег родившийся - поэт, у которого множество ипостасей. Выставку потому так и назвали - "О разных Маяковских".

"Действительно, Маяковский разный и двадцатом веке мы представляли его по-разному. Он был атрибутом Великого Октября, он был знаменитым футуристом, он был "лиличкиным" Маяковским", - говорит куратор выставки Лариса Алексеева.

Одни из ценнейших экспонатов - визитка Маяковского внушительного размера и чудом уцелевшие фрагменты его одежды. Жёлтый - любимый цвет! Галстук и кусок ткани, из которой сшита легендарная жёлто-чёрная рубашка поэта. Она была настолько узнаваема в то время, что стала частью карикатуры - собирательного образа футуристов.

Пропустить невозможно - все 300 уникальных экспонатов из большого наследия поэта! Его записные книжки, в них - еще неотредактированные стихи, телефонные номера, заметки. А это трогательные записки с рисунками. Адресат известен - муза и возлюбленная Лиля Брик. Или кольца влюблённых, внутри которых выгравированы их имена. А рядом - редкая книга "Флейта-позвоночник", переписанная в девятнадцатом году от руки Лилей Брик и разрисованная Маяковским. Тогда это был способ заработать - в лавке писателей её моментально купили. А ещё на выставке - афиши выступлений поэта, его картины, сатирические и агитационные плакаты, эскизы декораций и костюмов к "Мистерии-буфф". Он, впрочем, был не только художником и режиссёром, еще и успешно снимался в кино.

"Маяковский, например, автор первых перформансов, инсталляций, интерактивных проектов. Всех этих слов, конечно, не было в двадцатые годы, Маяковский ушел из жизни в апреле тридцатого года, но именно он - зачинатель всех этих современных практик", - пояснил Дмитрий Бак, директор Музея истории российской литературы имени В.И. Даля.

История жизни поэта сегодня - и в столичном театре Ленком! Там предпремьерные показы музыкальной драмы "Маяковский". Музыку к спектаклю написал Баста. Новейшие технологии, зрелищная сценография. Спектакль, обещают, станет революционным прорывом, таким же, как новаторская поэзия Маяковского столетие назад.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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