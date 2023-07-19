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Коммунальные службы работают в усиленном режиме из-за ливня в Москве

15:01
  • среда
  • 19 июля 2023

По данным синоптиков, атмосферный фронт уходит на восток

Москва второй день подряд во власти непогоды. Только за прошедшие сутки в городе выпала треть месячной нормы осадков. В некоторых районах были повалены деревья и повреждены автомобили. Все последствия оперативно ликвидируют городские службы. Только сейчас дожди начали постепенно стихать.
Тропический ливень затопил центральные улицы Москвы

Не время спать коммунальным службам. Сильнейший дождь, накрывший столичный регион накануне, продолжался и всю ночь, и половину дня. Ответственные за сточную систему мегаполиса вышли на дежурство в полном составе. Где необходимо - максимально быстро очищали ливневую канализацию от веток, листвы и мусора. Дождь сопровождался шквалистым ветром, который даже деревья ломал.

"На улицах Москвы дежурят 300 бригад и порядка 200 единиц специализированной техники Мосводостока. Вода самотёком уходит в водосточную сеть", - пояснил Павел Сергеев, руководитель пресс-службы ГУП "Мосводосток".

Под особым контролем коммунальщиков находятся низинные места, а также остановки общественного транспорта. В столице выпала треть месячной нормы осадков. А, к примеру, в Волоколамске - все 100 процентов. Более 50 миллиметров.

Из-за сложных погодных условий отмечались даже перебои в работе сотовых сетей и мобильного интернета. Что уж говорить про ливнёвки. Они свою функцию выполняют, просто воды оказалось катастрофически много – больше, чем просто физически возможно отвести с улиц. Такие ливни случаются раз в несколько лет.

Не все рестораны, оборудованные летними кухнями, смогли открыться после ночного ливня. Особенно сильно пострадали магазины, салоны красоты, склады, расположенные в полуподвальных помещениях. Воду не могли остановить ни двери, ни окна.

"Непогоду в Московском регионе устроил атмосферный фронт, который перемещался с запада и в зоне этого атмосферного фронта встретились две воздушные массы. Одна очень тёплая и влажная, а другая прохладная с Балтийского моря", - пояснила Людмила Паршина, заведующая лабораторий Гидрометцентра России.

Закатав штанины до колен, люди не спеша шли по своим делам. Зонтами пользоваться было бесполезно. Кому-то, правда, везло - удавалось найти работающий электросамокат. Конечно, это больше было похоже на гидроцикл. 

В результате падения деревьев страдали припаркованные в зелёных спальных районах автомобили. Но, к примеру, сотрудники заведений общественного питания, которые не затопило, наплыву гостей, желавших переждать ливень, были, конечно, очень рады.

Но есть и хорошая новость - по данным синоптиков, атмосферный фронт уходит на восток поэтому дожди будут постепенно прекращаться. Температура воздуха вновь повышаться. В Москве уже открыли все парки. Однако автомобилистов пока просят не парковать машины под шаткими конструкциями. Ветер будет ещё несколько дней.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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