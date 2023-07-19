Коммунальные службы работают в усиленном режиме из-за ливня в Москве

По данным синоптиков, атмосферный фронт уходит на восток

Москва второй день подряд во власти непогоды. Только за прошедшие сутки в городе выпала треть месячной нормы осадков. В некоторых районах были повалены деревья и повреждены автомобили. Все последствия оперативно ликвидируют городские службы. Только сейчас дожди начали постепенно стихать.

Не время спать коммунальным службам. Сильнейший дождь, накрывший столичный регион накануне, продолжался и всю ночь, и половину дня. Ответственные за сточную систему мегаполиса вышли на дежурство в полном составе. Где необходимо - максимально быстро очищали ливневую канализацию от веток, листвы и мусора. Дождь сопровождался шквалистым ветром, который даже деревья ломал.

"На улицах Москвы дежурят 300 бригад и порядка 200 единиц специализированной техники Мосводостока. Вода самотёком уходит в водосточную сеть", - пояснил Павел Сергеев, руководитель пресс-службы ГУП "Мосводосток".

Под особым контролем коммунальщиков находятся низинные места, а также остановки общественного транспорта. В столице выпала треть месячной нормы осадков. А, к примеру, в Волоколамске - все 100 процентов. Более 50 миллиметров.

Из-за сложных погодных условий отмечались даже перебои в работе сотовых сетей и мобильного интернета. Что уж говорить про ливнёвки. Они свою функцию выполняют, просто воды оказалось катастрофически много – больше, чем просто физически возможно отвести с улиц. Такие ливни случаются раз в несколько лет.

Не все рестораны, оборудованные летними кухнями, смогли открыться после ночного ливня. Особенно сильно пострадали магазины, салоны красоты, склады, расположенные в полуподвальных помещениях. Воду не могли остановить ни двери, ни окна.

"Непогоду в Московском регионе устроил атмосферный фронт, который перемещался с запада и в зоне этого атмосферного фронта встретились две воздушные массы. Одна очень тёплая и влажная, а другая прохладная с Балтийского моря", - пояснила Людмила Паршина, заведующая лабораторий Гидрометцентра России.

Закатав штанины до колен, люди не спеша шли по своим делам. Зонтами пользоваться было бесполезно. Кому-то, правда, везло - удавалось найти работающий электросамокат. Конечно, это больше было похоже на гидроцикл.

В результате падения деревьев страдали припаркованные в зелёных спальных районах автомобили. Но, к примеру, сотрудники заведений общественного питания, которые не затопило, наплыву гостей, желавших переждать ливень, были, конечно, очень рады.

Но есть и хорошая новость - по данным синоптиков, атмосферный фронт уходит на восток поэтому дожди будут постепенно прекращаться. Температура воздуха вновь повышаться. В Москве уже открыли все парки. Однако автомобилистов пока просят не парковать машины под шаткими конструкциями. Ветер будет ещё несколько дней.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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