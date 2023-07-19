В ФРГ обвинили Индию в извлечении выгоды из санкций против России

Нью-Дели продолжает закупать российские энергоносители

Власти Индии продолжают покупать российские энергоносители, несмотря на введение экономических рестрикций против России. Об этом в интервью NTV заявил глава Министерства экономики Германии Роберт Хабек.

"ЕС ведет переговоры о заключении соглашения о свободной торговле с Индией. Но она закупает много дешевой нефти в России", - заявил Хабек.

При этом политик подчеркнул, что правительство Индии пытается извлечь выгоду из антироссийских санкций Запада. По его словам, ведущие страны ЕС будут иметь в виду "политические предпочтения" Нью-Дели при подписании каких-либо соглашений.

Он также добавил, что Германия и другие европейские страны до сих пор пытаются справиться с последствиями введения ограничений на экспорт российских энергоносителей.

Ранее аналитики информагентства Bloomberg заявили, что высокий уровень запаса европейских газовых хранилищ не является гарантией энергетической безопасности ЕС. По данным СМИ, любое похолодание на европейском континенте может привести к повторению энергетического кризиса в Европе.

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