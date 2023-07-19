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Песков заявил о готовности Запада закрыть глаза на любые преступления Киева

14:19
  • среда
  • 19 июля 2023

Западные страны не спешат осудить преступления Украины

Коллективный Запад готов закрывать глаза на любые теракты, которые киевский режим устраивает в России. Такое заявление сделал в среду, 19 июля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Представитель главы государства указал на то, что западные партнеры Украины "в данном случае не гнушаются никаким молчанием", причем "это не новость, это было и раньше".

Песков выразил убежденность в том, что "так будет и дальше, мы это прекрасно понимаем", сообщает ТАСС.

Ранее Дмитрий Песков прокомментировал вероятность признания в России киевского режима террористическим. Спикер Кремля подчеркнул, что "это требует юридической проработки с точки зрения международного права и так далее", однако "можно только согласиться" с тем, что в обществе считают киевский режим террористическим.

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