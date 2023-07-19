Кремль опроверг сокращение финансирования нацпроектов

Песков прокомментировал сообщения об урезании расходов бюджета

Реализация национальных проектов является для России абсолютным приоритетом. Так в среду, 19 июля, спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал планы сокращения расходной части бюджета и слухи о том, что это может быть осуществлено за счет финансирования нацпроектов.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что в отношении нацпроектов "эффективность выполнения правительство демонстрирует очень высокую", при этом "все выполняется своим чередом".

Что касается экономии бюджетных средств, Песков указал, что "есть какие-то незащищенные проекты", на которых можно будет сократить расходы федерального бюджета, сообщает "Интерфакс".

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что запланированное фронтальное сокращение бюджета на 10% не затронет социальные выплаты гражданам России, поскольку оно относится к расходам, не имеющим социального характера. Кроме того, глава Минфина счел естественным, что под фронтальное сокращение не попадут "расходы, необходимые для фронта, для победы".

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