Экс-полковник Литовкин: Польша рискует нарваться на удар "Кинжалом"

ВС России нанесут удар по военным складам Варшавы

ВС России нанесут удар гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" в случае появления на военных складах Польши ядерных боеголовок. Об этом в интервью "АиФ" заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

"Если в Польше появится американское ядерное оружие, то, безусловно, эта страна станет мишенью для удара России", - заявил Литовкин.

При этом военный аналитик подчеркнул, что удар будет нанесен гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". По его словам, такие ракеты способны уничтожить любой оружейный склад.

Он также добавил, что ВС России могут нанести удар "конвенциальным оружием" по военным складам Польши в случае появления на территории страны любых вооружений массового поражения.

Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что власти страны готовы к размещению американского ядерного оружия на территории Польши.

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