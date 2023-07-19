Совфед одобрил запрет на смену пола

Исключение - медицинские показания

Совет Федерации одобрил закон о запрете смены пола.

Решение принято на заседании 19 июля единогласно, передает ТАСС. Изменения будут внесены в закон 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в России".

Действие запрета не распространяется на врожденные пороки развития, уточнили ранее в Минздраве. При подобных ситуациях корректировка пола является этапом лечения и, соответственно, разрешена.

14 июля Госдума приняла законопроект, запрещающий смену пола за некоторыми исключениями (при наличии врожденных патологий у детей). Ко второму чтению в текст документа внесли ряд корректив. В частности, в случае смены пола одного из супругов будут аннулировать браки, а сменившим пол запретят усыновлять детей.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя принятие закона о запрете смена пола, заявил, что это решение защищает наших граждан, детей. Он указал в своем Telegram-канале, что операций по смене пола в США за последние 10 лет стало больше в 50 раз — это "чудовищная тенденция" и "путь, ведущий к вырождению нации". Для России такое недопустимо, подчеркнул политик.

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