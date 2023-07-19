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Минспорта отругало Исинбаеву за отношение к воинскому званию

15:03
  • среда
  • 19 июля 2023

Спортсменка назвала присвоенное ей звание "номинальным" и уехала в Испанию

Отношение двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой к воинскому званию недопустимо. Такое заявление сделал в среду, 19 июля, министр спорта России Олег Матыцин.

Исинбаева, которая в сентябре 2023 года возобновит работу в комиссии спортсменов МОК, уехала в Испанию и назвала "номинальным" воинское звание майора, полученное ею за выступление в составе ЦСКА, а также открестилась от Вооруженных сил России.

Матыцин, комментируя высказывания спортсменки, заявил, что каждый человек, любящий свою страну, однозначно отрицательно относится к таким заявлениям.

Глава Минспорта указал на недопустимость подобного отношения "к воинскому званию, к гражданской позиции и событиям, которые происходят в твоей родной стране", сообщает ТАСС.

Депутат Госдумы и бывший боксер Николай Валуев также резко отрицательно воспринял слова Исинбаевой. По его мнению, она "уже свое отпрыгала", поэтому россиянам можно о ней забыть.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что стадион в центре Махачкалы, который носит имя Елены Исинбаевой, должен быть переименован. Политик отметил, что в честь спортсменки, позволившей себе подобный поступок, "пусть называют какой-нибудь спортзал в Испании, которую она предпочла России".

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Елена Исинбаева
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