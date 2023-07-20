Гороскоп на сегодня, 20 июля, для всех знаков зодиака

Скорпионам лучше отказаться от публичности и сосредоточиться на себе

Овны

Ваша главная планета Марс сегодня решила померяться силами с Сатурном. Это чревато неприятностями со здоровьем – опасайтесь травм, острых предметов.

Тельцы

В этот бурный день безобидные разговоры с окружающими могут переходить в перепалки. Хорошенько присматривайте за детьми – они тоже сегодня не ангелы.

Близнецы

Держитесь подальше от начальства и представителей властей. Если общение с ними неизбежно, будьте готовы спокойно реагировать на их придирки и не эмоционировать.

Раки

Если вам предстоит провести этот день в дороге, будьте очень аккуратны. Неважно, водитель вы, пассажир или пешеход – соблюдайте правила и будьте внимательны.

Львы

Вы можете сегодня столкнуться с неприятными новостями, касающимися денег. Ваша задача не драматизировать ситуацию: финансы вы еще заработаете, берегите нервы.

Девы

Марс в вашем знаке сегодня участвует в небесном баттле с Сатурном. Не будьте как Марс, сохраняйте мир в отношениях с близкими – вам с этими людьми еще жить и жить!

Весы

Хронические заболевания могут проявиться сегодня в острой форме. Исключите спорт, высокие нагрузки, а также избегайте уединения – лучше быть поближе к людям.

Скорпионы

Вам лучше отказаться от публичности и сосредоточиться на себе. Отпускники, родители и творческие личности могут столкнуться с неприятностями.

Стрельцы

Вам предстоит сделать выбор между рабочими задачами и семьей. Примирить две эти темы сегодня – высокое искусство, будет здорово, если у вас получится!

Козероги

Если вы находитесь в другой стране, будьте сегодня особенно вежливы и внимательны. Поездки и перелеты в этот день могут проходить с приключениями, имейте в виду.

Водолеи

Вы можете потерять в деньгах по независящим от вас причинам: на курсе валюты или из-за банка. Крупные покупки лучше перенести на другой день – так будет спокойнее.

Рыбы

Среди людей, которые сегодня крупно поскандалят с партнерами по браку, будет больше всего представителей этого знака. Настройтесь заранее на мирный лад и не давайте волю эмоциям.

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