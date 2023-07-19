ВСУ используют Starlink для обнаружения российской авиации

Украинские солдаты сооружают вышки из подручных материалов

Военнослужащие украинской армии признались в использовании терминалов Starlink для обнаружения российской авиации, передает издание The Wall Street Journal.

Как отметили авторы публикации, из-за нехватки необходимого оборудования для обнаружения "вражеской авиации" солдатам украинской армии приходится использовать терминалы Starlink. Уточняется, что электроника спутниковых систем позволяет ВСУ осуществлять поиск российских истребителей на расстоянии.

"Камера Starlink обеспечивает передачу, которая может помочь им обнаружить российскую авиацию на расстоянии", - пишет издание.

При этом прибывшие в зону дислокации ВСУ корреспонденты издания подчеркнули, что для правильной настройки терминалов украинским военным приходится сооружать импровизированные вышки из "кучи шлака".

Ранее солдат ВСУ с позывным "Грек" в ходе беседы с журналистами WSJ заявил, что продолжение контрнаступления Украины невозможно из-за превосходства ВС России в воздухе.

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