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Посол России в Нидерландах объяснил задержку с поставками ВСУ F-16

15:36
  • среда
  • 19 июля 2023

Киев давно требует от Запада истребители

В вопросе возможных поставок Нидерландов истребителей F-16 Украине "наступила тишина", поскольку в Европе понимают возможные последствия в виде прямого столкновения России и НАТО. Такое заявление сделал в среду, 19 июля, российский посол в Нидерландах Александр Шульгин.
Зеленский выпрашивает у Запада истребители F-16

Дипломат напомнил, что Нидерланды фактически первыми выступили с инициативой о передаче Украине боевых самолетов, однако "сейчас мы не видим каких-то заявлений, конкретизирующих планы поставок самолетов F-16".

Шульгин объяснил это пониманием Европой того факта, что на Украине практически не осталось пригодных взлетно-посадочных полос, пригодных для использования этими истребителями. Соответственно, если эти истребители окажутся в руках украинского режима, то их придется использовать с аэродромов, находящихся в других странах – в государствах НАТО.

Российский посол отметил, что "чем это чревато, понятно всем", поэтому и возникла тишина в вопросе передачи ВСУ истребителей, сообщает РИА Новости.

Ранее солдат ВСУ с позывным "Грек" заявил западным СМИ, что продолжение украинского контрнаступления невозможно из-за превосходства ВС России в воздухе. Он признал, что украинская "вездесущая" проблема – это небо.

При этом глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли отметил, что многие годы финансовых вложений и обучения пилотов потребуются на то, чтобы довести военные возможности Украины в воздухе до уровня ВКС России.

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