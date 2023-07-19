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ВС России нанесли удар по складам боеприпасов в Одессе и авиабазе Канатово

15:28
  • среда
  • 19 июля 2023

На Донецком направлении отражены 25 атак противника

Групповой удар высокоточным оружием нанесли минувшей ночью ВС России по украинским военным объектам. Все цели поражены, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Генерал уточнил, что поражены объекты военной промышленности, нефтебаза и склады боеприпасов в районе Одессы. Также нанесен удар по авиабазе Канатово воздушных сил Украины в Кировоградской области.

На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск овладели железнодорожной станцией Молчаново Харьковской области, сообщил Конашенков на брифинге. Ударами авиации и огнем артиллерии поражены подразделения ВСУ и склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны, противник потерял до 70-ти боевиков. На Донецком направлении "Южная" группировка войск ударами авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразила 25 атак противника.

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