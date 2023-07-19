Американист усомнился в выходе США из НАТО в случае переизбрания Трампа

Американские политики не согласятся на выход страны из альянса

Переизбрание бывшего президента США Дональда Трампа на предстоящих выборах в США не гарантирует выход страны из состава НАТО. Об этом в интервью "Ленте.ру" заявил американист Малек Дудаков.

"Бывший советник Трампа, в своей книге пишет, что тот всерьез раздумывал во время своего второго срока начать роспуск этого самого альянса", - заявил Дудаков.

При этом политолог подчеркнул, что намерения бывшего хозяина Белого дома не стоит воспринимать всерьез, поскольку американские политики, как правило, намеренно интригуют население страны "сказками" о выходе США из НАТО для увеличения рейтингов и узнаваемости в преддверии выборов.

Он также добавил, что высказывания экс-президента относительно членства США в НАТО имели всегда негативный характер. По его словам, пребывая у власти, Трамп неоднократно называл участников альянса "нахлебниками", которые не могут обеспечить бюджет военно-политического блока достаточным количеством средств.

Ранее бывший глава Пентагона Марк Эспер заявил, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом приведет к незамедлительному выходу США из состава НАТО.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"