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Пять стран Европы продлят запрет на ввоз зерна с Украины

15:40
  • среда
  • 19 июля 2023

Это способ защиты национальных сельхозпроизводителей

Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, Словакия подписали декларацию о продлении запрета на ввоз зерна с Украины с сохранением транзита. Об этом в среду, 19 июля, рассказал польский министр сельского хозяйства и развития села Роберт Телюс.
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Политик уточнил, что пять стран просят Брюссель пролонгировать действующий запрет хотя бы до конца 2023 года, так как "ограничения, которые ввела Европейская комиссия в отношении этих четырех видов зерна принесли неожиданно положительный эффект".

Глава кабмина Польши Матеуш Моравецкий при этом пригрозил, что если Еврокомиссия откажется согласовать продление данного запрета, Варшава введет его самостоятельно, сообщает РИА Новости.

Ранее Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава против открытия рынка для украинского зерна после прекращения черноморской инициативы. Он заявил, что "мы можем сыграть конструктивную роль, но нас не будут принуждать к тому, чтобы открыть наш рынок во вред интересам польского фермера".

При этом США решили поощрить киевский режим после выхода России из зерновой сделки и выделить Украине 250 миллионов долларов на поддержку сельского хозяйства.

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