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Путин рассказал о результатах работы АНО "Россия – страна возможностей"

17:57
  • среда
  • 19 июля 2023

Важно, чтобы проекты становились более востребованными, отметил президент

Более 20 миллионов человек из всех российских регионов и 150 зарубежных государств стали участниками программ президентской платформы "Россия - страна возможностей". Сегодня об этом заявил Владимир Путин на заседании наблюдательного совета организации.

Президент подчеркнул - важно, чтобы проекты становились более востребованными и более интересными. А личные достижения становились вкладом в укрепление и развитие государства.

В ходе общения с главой государства участники встречи рассказали о своем опыте участия в проектах и поделятся своими идеями. Один из них, Илья Штокман, который ранее стал победителем конкурса управленцев "Лидеры России", несмотря на хорошую карьеру и бронь, ушел добровольцем на передовую. Владимир Путин назвал его историю удивительной.

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Владимир Путин
Владимир Путин
Заседание набсовета АНО "Россия – страна возможностей"
Заседание набсовета АНО "Россия – страна возможностей"
Заседание набсовета АНО "Россия – страна возможностей"
Заседание набсовета АНО "Россия – страна возможностей"
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