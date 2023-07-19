Путин рассказал о результатах работы АНО "Россия – страна возможностей"

Важно, чтобы проекты становились более востребованными, отметил президент

Более 20 миллионов человек из всех российских регионов и 150 зарубежных государств стали участниками программ президентской платформы "Россия - страна возможностей". Сегодня об этом заявил Владимир Путин на заседании наблюдательного совета организации.

Президент подчеркнул - важно, чтобы проекты становились более востребованными и более интересными. А личные достижения становились вкладом в укрепление и развитие государства.

В ходе общения с главой государства участники встречи рассказали о своем опыте участия в проектах и поделятся своими идеями. Один из них, Илья Штокман, который ранее стал победителем конкурса управленцев "Лидеры России", несмотря на хорошую карьеру и бронь, ушел добровольцем на передовую. Владимир Путин назвал его историю удивительной.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"