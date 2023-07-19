Спасатели срочно прибыли в дом Брижит Бардо

Французские СМИ сообщили о "проблемах с дыханием" у актрисы

Брижит Бардо потребовалась помощь спасателей. Экстренные службы утром 19 июля срочно прибыли в дом актрисы в городе Сен-Тропе на Лазурном берегу Франции.

Как передает телеканал BFMTV, 88-летняя актриса страдает затрудненным дыханием. Другие детали пока не сообщаются.

Французские СМИ в марте прошлого года сообщили о госпитализации Брижит Бардо. Актрису поместили в отделение интенсивной терапии на несколько дней. Как заявляли врачи, поводом стала "тяжелая дыхательная недостаточность".

Однако сама Бардо опровергла эти сообщения. Актриса, получившая статус секс-символа и мировую известность в конце 50-х годов ХХ века, заявила, что речь идет о легком недомогании. По словам Бардо, она "в полном порядке".

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