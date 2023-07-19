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Песков подтвердил участие Путина в саммите БРИКС в ЮАР

16:30
  • среда
  • 19 июля 2023

Президент России присоединится к заседаниям по видеосвязи

Владимир Путин принял решение о формате своего участия в саммите БРИКС. Российский лидер присоединится к заседаниям по видео-конференц-связи, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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По словам Пескова, это будет полноценное участие президента России. А лично присутствовать на встрече лидеров стран БРИКС будет глава МИД России Сергей Лавров.

Саммит БРИКС пройдет в ЮАР с 22 по 24 августа. Ожидается личное присутствие лидеров Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Как отметили ранее в канцелярии южноафриканского президента, это первый саммит БРИКС, который состоится в очном формате с начала пандемии COVID-19, передает ТАСС.

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