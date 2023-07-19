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Финляндия решила запретить работу генконсульства РФ в Турку

16:58
  • среда
  • 19 июля 2023

Запрет вступит в силу с 1 октября

Хельсинки отзывает разрешение на работу российского генерального консульства в Турку. Российской дипмиссии дан срок до 1 октября 2023 года.

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Как заявили в канцелярии президента Финляндии Саули Ниинисте, это ответ на решение Москвы от 6 июля о закрытии финского генконсульства с 1 октября 2023 года. В Хельсинки сочли такой шаг "асимметричной контрмерой" на высылку российских дипломатов. Финляндия аннулирует лицензию на деятельность генерального консульства России в Турку с 1 октября 2023 года, приводит заявление канцелярии ТАСС.

6 июля Россия отозвала согласие на деятельность финского генконсульства в Санкт-Петербурге. Поводом стала антироссийская политика Хельсинки. МИД России объявил девять сотрудников посольства и генконсульства Финляндии персона нон грата.

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