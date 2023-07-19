В Нижегородской области пройдет инклюзивный форум "Территория ритма"

Подать заявку на участие в форуме можно до 10 августа

В Нижегородской области с 2 по 5 сентября пройдет уникальный международный инклюзивный форум лидеров социальных изменений "Территория Ритма".

Организаторами форума выступают правительство Нижегородской области, Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области, Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области.

Участников форума ждут насыщенные мастер-классы и выступления лучших спикеров, бизнес-тренеров, предпринимателей и успешных людей России.

Заполнить и подать заявку на участие в форуме можно до 10 августа 2023 года на официальном сайте проекта территорияритма.рф.

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