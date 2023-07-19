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Путин сравнил технологии ИИ с атомным проектом СССР

17:28
  • среда
  • 19 июля 2023

За ними будущее

Важность технологий искусственного интеллекта для любой страны трудно переоценить. Для России они так же важны, как атомный или ракетный проект, над которыми работали в 1940-х – 1950-х годах в Советском Союзе, заявил российский президент Владимир Путин.

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Российский лидер принял участие в заседании набсовета платформы "Россия - страна возможностей". Президент отреагировал на замечание военкора, главреда информационно-аналитического интернет-портала "Донбасс Инсайдер" Кристель Нэан Карин о роли правды.

Путин согласился, что Москва постоянно говорит правду. Российский лидер считает это самым острым оружием против лжи и и пропитанной этой ложью пропаганды, передает ТАСС.

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