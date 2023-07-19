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Зеленский нашел новый маршрут для вывоза зерна

17:56
  • среда
  • 19 июля 2023

Предложение Киева отправлено в ООН

Киев разрабатывает новый временный судоходный маршрут для безопасного вывоза зерна после выхода России из черноморской инициативы. Письмо с предложениями направлено в Международную морскую организацию ООН.

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Как сообщает Reuters, в письме за подписью первого замминистра развития инфраструктуры Украины Василия Шкуракова сказано, что цель предложений Киева – "разблокировать международное судоходство в северо-западной части Черного моря". Маршрут должен вести в территориальные воды и исключительную морскую экономическую зону Румынии.

Россия вышла из зерновой сделки 17 июля. В Москве подчеркнули, что часть соглашений в отношении России не выполнялась, а гуманитарные коридоры использовались для атак на российскую инфраструктуру. Зеленский в тот же день направил генсеку ООН и президенту Турции предложения продолжить зерновую сделку без участия России.

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