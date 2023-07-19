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Лёвкин рассказал о строительстве храмового комплекса в районе Крылатское

18:10
  • среда
  • 19 июля 2023

Сейчас ведутся внутренние отделочные работы

В Крылатском завершены строительно-монтажные работы в храме в честь преподобного Алексия. В настоящее время ведутся внутренние отделочные работы и монтаж инженерных систем, сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Храм относится к первой очереди строительства, он запроектирован в традициях древнерусских и раннемосковских центричных храмов с ярко выраженной вертикальной композицией. Фасады будут украшены декоративными элементами и мозаикой.

По словам Левкина, работа по обеспечению ввода храмовых комплексов в эксплуатацию проводится департаментом градостроительной политики Москвы с 2014 года по поручению рабочей группы попечительского совета "Поддержки строительства храмов города Москвы", сопредседателями которого являются мэр Москвы Сергей Собянин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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Строительство храма
Строительство храма
Строительство храма
Строительство храма
Строительство храма
Строительство храма
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