Путин встретился с участниками проекта "Россия – страна возможностей"

Президент принял участие в заседании наблюдательного совета организации

Более 20 миллионов человек из всех российских регионов и 150 зарубежных государств уже стали участниками программ президентской платформы "Россия - страна возможностей". Сегодня об этом заявил Владимир Путин на заседании наблюдательного совета организации. И отметил, что за прошедшие 5 лет проект подтвердил свою востребованность, а его участники добились конкретных результатов. В ходе живого общения собеседники рассказали главе государства о проектах, которые они развивают, и поделились своими идеями.

Благодаря своему труду и талантам эти люди поднялись до таких высот, что в Кремль их приглашает президент. Вот уж действительно: Россия - страна возможностей.

"На Урале, в маленьком городке, на старом металлургическом заводе занимаюсь музеем, пишу книги, провожу экскурсии, занимаюсь детьми. И результатом моей работы стало сегодня нахождение здесь", - отметил Александр Савичев.

Найти себя в любимом деле, сформулировать свои цели и достигнуть их как раз и помогает президентская платформа. Итоги работы за пять лет сегодня подвел Владимир Путин

"Важно что? Что участниками этих программ стали более 20 миллионов человек. Это, конечно, впечатляет", - отметил Путин.

Самой молодой участнице встречи сегодня было 13 лет - Дарья Арсеньева двукратный победитель национальной олимпиады в сфере технологий для космоса. Любой житель страны может раскрыть свои таланты в самых разных сферах. Это образование, волонтерство, бизнес, высокие технологии.

На платформе представлено 26 проектов, конкурсов и олимпиад. А перед победителями открываются новые возможности для развития и стремительного профессионального роста. Многих сразу приглашают на работу в госорганы или крупные компании. И это даже не карьерная лестница, а скоростной социальный лифт.

Кристина Копотилова - методист детского сада и участник проекта "Флагманы образования". Сегодня она не только занимается воспитанием детей, но и растит новые кадры в своей сфере. Школам и садикам сейчас не хватает 22 тысячи специалистов.

"Мы вместе с коллегами посовещались и хотели бы предложить сформировать единый кадровый резерв в системе образования, который позволит участникам назначаться на вакантные должности в любых регионах России", - сказала она.

"Что касается единого кадрового резерва, это хорошая идея. Раньше у нас всё через партийные органы было, все резервы двигались в советское время, а сейчас нам нужно создавать эти инструменты, движение по карьерной лестнице в самом добром, хорошем смысле этого слова", - отметил Путин.

Ещё один участник встречи Илья Штокман - в конце 90-ых годов уехал из России. Спустя время Илья вернулся на Родину и уже здесь стал успешным предпринимателем. А благодаря президентской платформе перешел на госслужбу, совсем недавно став заместителем мэра Нижнего Новгорода.

"Было много идей и планов, но тут объявили мобилизацию. И понял, что все, что происходит здесь, – конечно, это нужно и важно, но наше будущее, будущее страны сейчас решается там, на юге. Страна очень много времени делала что-то для нас и тут в кои-то веки она попросила сделать что-то для нее. В понедельник я отказался от брони, во вторник ушел в армию, и вот уже девять месяцев мы находимся в ЛНР", - сказал он.

"Илья, это удивительная, просто удивительная история, которую вы сейчас рассказали. Знаете, в ней – как в каждом из нас, наверное, – но в вашей судьбе какая-то часть истории страны отражается. Это поиск страной своего места в жизни, и у вас то же самое. И, в конце концов, вы действительно пришли к самому главному в этом поиске, самое главное – это посвящение себя этой стране", - заявил Путин.

Выпускники президентских проектов дают понять, что готовы к любым вызовам. Впрочем, палитра возможных направлений работы значительно шире. Егор Сечинский начал участвовать олимпиадах платформы ещё в школе. А в 21 год открыл IT-компанию по развитию искусственного интеллекта.

"В 2017 году 37 процентов молодых людей в стране считали, что в России созданы подобающие условия для самореализации молодых людей, а сейчас этот показатель уже свыше 80 процентов. Это, в общем, говорит о том, что все усилия государства, в том числе и ваша работа, они приносят необходимые результаты. Логика всех действий в рамках этого проекта заключается в том, чтобы в центр внимания были поставлены люди, конкретный человек с его амбициями в самом хорошем смысле этого слова", - рассказал Путин.

Пожалуй, в этой уверенности молодых людей и есть главная оценка президентской платформы. Для тех, кто хочет работать на благо страны, возможности безграничны.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр"

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