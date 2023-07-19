По мнению экспертов, вероятность высока

Вероятность организованного киевским режимом теракта на Запорожской АЭС остается высокой. Так оценивает опасность атаки на ЗАЭС советник гендиректора концерна "Росэнергоатома" Ренат Карчаа.

По шкале опасности от одного до десяти Карчаа остановился на цифре семь. Он подчеркнул в эфире Первого канала, что опасность действительно высока, так как основной враг – это даже не украинский режим.

По словам представителя "Росэнергоатома", украинские власти несубъектны: за них решают силы, которые находятся за тысячи километров от места возможной трагедии. А эти силы убеждены в собственной безнаказанности и неуязвимости, отметил Карчаа.

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