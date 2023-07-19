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"Росэнергоатом" оценил вероятность теракта на Запорожской АЭС

18:34
  • среда
  • 19 июля 2023

По мнению экспертов, вероятность высока

Вероятность организованного киевским режимом теракта на Запорожской АЭС остается высокой. Так оценивает опасность атаки на ЗАЭС советник гендиректора концерна "Росэнергоатома" Ренат Карчаа.

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По шкале опасности от одного до десяти Карчаа остановился на цифре семь. Он подчеркнул в эфире Первого канала, что опасность действительно высока, так как основной враг – это даже не украинский режим.

По словам представителя "Росэнергоатома", украинские власти несубъектны: за них решают силы, которые находятся за тысячи километров от места возможной трагедии. А эти силы убеждены в собственной безнаказанности и неуязвимости, отметил Карчаа.

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