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МО России объявило все следующие в украинские порты суда военными объектами

19:01
  • среда
  • 19 июля 2023

Морской коридор свернут

Минобороны России объявило законными военными целями суда, следующие в украинские морские порты в акватории Черного моря. Они потенциально могут перевозить грузы военного назначения. Такое решение принято в связи с прекращением функционирования "черноморской инициативы" и сворачиванием морского гуманитарного коридора. Оно вступает в силу с 00.00 московского времени 20 июля 2023 года, сообщили в Минобороны России.

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Государства, под чьим флагом ходят эти суда, будут считаться участниками украинского конфликта на стороне киевского режима.

В сообщении военного ведомства, опубликованном в Telegram, отмечается, что морские районы в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства. Минобороны в установленном порядке разослало предупреждения об отзыве гарантий безопасности мореплавателям.

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