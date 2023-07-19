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Трампа заподозрили в преступном сговоре с целью обмана США

19:38
  • среда
  • 19 июля 2023

Экс-президент получил уведомление Минюста по делу о штурме Капитолия

Минюст США подозревает Дональда Трампа в нарушении трех уголовных законов по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года. Бывшему президенту страны прислали соответствующее уведомление. Кроме того, политика заподозрили еще и в преступном сговоре с целью обмана США.

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Трамп назвал своих преследователей "порочными коммунистами, фашистами и левыми демократами". В опубликованном в соцсети сообщении экс-президент заявил, что они атакуют его адвокатов на невиданном доселе уровне.

Американское гособвинение также подозревает Трампа в оказании давления на свидетелей и в "умышленном поражении в правах под видом соблюдения закона". Утвердить предложенные Минюстом США обвинения должно большое жюри, передает ТАСС.

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