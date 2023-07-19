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Путин потребовал разобраться с причинами пожара на военном полигоне в Крыму

19:57
  • среда
  • 19 июля 2023

Надо сделать все возможное для обеспечения безопасности людей

Пожар и взрывы на военном полигоне в Крыму обсудил президент России Владимир Путин на совещании с правительством. О ситуации на месте происшествия российскому лидеру доложил глава Крыма Сергей Аксенов.

Путину доложили о пожаре на полигоне в Крыму
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О пожаре на войсковом полигоне в Кировском районе стало известно утром 19 июля. Власти перекрыли участок трассы "Таврида" с 118-го по 130-й километр. Для ликвидации пожара создан оперативный штаб. Аксенов сообщил, что эвакуируются более 2 тысяч человек из сел Кринички, Айвазовское, Абрикосовка, Приветное, их направляют в два пункта временного размещения.

Путин потребовал разобраться с причинами пожара. Глава государства также заявил, что людям необходимо оказать всестороннюю помощь и обеспечить их безопасность, передает ТАСС.

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