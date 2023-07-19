Путин обвинил Запад в извращении зерновой сделки

Россия готова вернуться к соглашениям, как только будут выполнены все условия

Запад извратил смысл и суть договоренностей по украинскому зерну. Западные страны просто беззастенчиво наживались на зерновой сделке, заявил президент России Владимир Путин.

Российский лидер отметил на совещании с кабмином: Запад сделал все, чтобы пустить зерновую сделку под откос и не пожалел на это сил. Тем не менее, по словам Путина, Россия готова вернуться к договоренностям – как только будут выполнены все оговоренные условия. Москве нужны не обещания и идеи о подключении к системе SWIFT в рамках соглашений, а реальные действия, подчеркнул российский лидер.

Путин заявил, что Россия в состоянии заместить украинское зерно на мировом рынке - как на коммерческой, так и на безвозмездной основе. Президент напомнил, что в этом году на российских полях вновь ожидается рекордный урожай, передает "Интерфакс".

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