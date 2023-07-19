Инструктор ВСУ Крамер: потери украинской армии ужасают

Его слова публикуют западные СМИ

Потери Вооруженных сил Украины за прошедшие три месяца увеличились в три раза, их уровень ужасает. С таким утверждением выступил Эрик Крамер - бывший американский спецназовец, обучающий украинские войска в Киеве. Его откровения публикует журнал Newsweek. Американский ветеран не верит, что украинское контрнаступление "увенчается успехом". Он отметил, что киевским властям придется бросить на него все силы, так как иначе "они потеряют поддержку" Запада. А она неизбежно будет сокращаться.

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Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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