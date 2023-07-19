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Инструктор ВСУ Крамер: потери украинской армии ужасают

22:23
  • среда
  • 19 июля 2023

Его слова публикуют западные СМИ

Потери Вооруженных сил Украины за прошедшие три месяца увеличились в три раза, их уровень ужасает. С таким утверждением выступил Эрик Крамер - бывший американский спецназовец, обучающий украинские войска в Киеве. Его откровения публикует журнал Newsweek. Американский ветеран не верит, что украинское контрнаступление "увенчается успехом". Он отметил, что киевским властям придется бросить на него все силы, так как иначе "они потеряют поддержку" Запада. А она неизбежно будет сокращаться.

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Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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