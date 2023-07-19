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Украинские войска пошли в наступление в Запорожье

21:17
  • среда
  • 19 июля 2023

Военкоры сообщают о тяжелых боях

Украинские войска начали серьезное наступление в районе населенного пункта Орехово на запорожском участке фронта. В бой брошены танки Leopard и боевые машины пехоты Bradley.

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Как сообщает Telegram-канал "Военкоры русской весны", наступлению предшествовала длительная артподготовка. В наступательной операции на рубеже Работино-Вербовое, на стыке 291 и 70 полков, участвуют, кроме натовской техники, множество боевиков.

Группы военных ВСУ были вовремя обнаружены российскими беспилотниками. По противнику работает артиллерия. По данным военкоров, киевский режим перебросил к линии боевого соприкосновения новые силы из резервов, идут тяжелые бои.

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