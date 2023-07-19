ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Киев признал неспособность ПВО сбивать все российские ракеты

21:51
  • среда
  • 19 июля 2023

Не хватает средств поражения

Украинские войска не могут сбивать все без исключения российские ракеты. У сил противовоздушной обороны не хватает для этого средств поражения, признал секретарь Совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов.

Поставки ракет для ВСУ могут забуксовать из-за забастовок
NYT: в США обсуждают поставки Киеву ракет высокой дальности ATACMS

Западные СМИ ранее привели мнение военных экспертов, которые не видят смысла в поставках Киеву самолетов: украинские ВВС почти нереально привести к уровню, на котором они смогут соперничать с ВКС России. Тем не менее, страны G7 обязались продолжать военную поддержку киевского режима, отдавая приоритет системам ПВО.

Москва направляла ноту странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул: любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Военнослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.