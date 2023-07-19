Киев признал неспособность ПВО сбивать все российские ракеты

Не хватает средств поражения

Украинские войска не могут сбивать все без исключения российские ракеты. У сил противовоздушной обороны не хватает для этого средств поражения, признал секретарь Совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов.

Западные СМИ ранее привели мнение военных экспертов, которые не видят смысла в поставках Киеву самолетов: украинские ВВС почти нереально привести к уровню, на котором они смогут соперничать с ВКС России. Тем не менее, страны G7 обязались продолжать военную поддержку киевского режима, отдавая приоритет системам ПВО.

Москва направляла ноту странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул: любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России, передает РИА Новости.

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