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Девочка-подросток погибла в Крыму при атаке украинских дронов

08:19
  • четверг
  • 20 июля 2023

Киевские режим продолжает атаки на Россию

Жертвой атаки украинского беспилотного летательного аппарата на Республику Крым стала девочка-подросток. Об этом в четверг, 20 июля, рассказал руководитель региона Сергей Аксенов.
Женщина погибла в результате обстрела ВСУ города Шебекино

Как написал политик в своем Telegram-канале, дрон атаковал северо-западную часть Крыма, погибла девочка. Ее семье окажут всю необходимую помощь.

При этом были также повреждены четыре административных здания. На месте ЧП работают профильные службы.

Киевский режим активно использует ударные беспилотники для атак на российские территории. В частности, 18 июля в Министерстве обороны России рассказали, что всего за сутки российские силы противовоздушной обороны уничтожили за сутки 43 беспилотных летательных аппарата. Дроны сбили в Харьковской области, над территорией ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

В Крыму в ночь на 18 июля система ПВО сбила девять дронов. Еще 19 беспилотников были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Никто не пострадал.

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