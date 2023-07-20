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ВС России ликвидировали две разведгруппы ВСУ

08:43
  • четверг
  • 20 июля 2023

Россия продолжает спецоперацию

Подразделения группировки войск "Восток" ВС России ликвидировали две разведывательные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком и запорожском направлениях. Об этом в четверг, 20 июля, рассказал начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.
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Военный отметил, что на запорожском направлении мотострелковыми подразделениями уничтожены разведывательная группа и две группы пехоты противника севернее Приютного.

Кроме того, ВСУ потеряли минометный расчет и две буксируемые гаубицы в Новоселке и Степногорске, автотехнику с боевиками в районе совхоза "Октябрь", боевые бронированные машины и живую силу северо-восточнее Урожайного и в районе Старомайорского, а также минометный расчет в районе Пречистовки.

Авиация группировки "Восток" ликвидировала танки и боевые бронированные машины ВСУ в районах Макаровки, Старомайорского и Равнополя, а также бронированную ремонтно-эвакуационную машину ВСУ северо-восточнее Урожайного, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в зоне спецоперации бойцы Западной группировки продвинулись вглубь линии фронта на полтора километра и приблизились к Купянску. Это главный опорный пункт радикалов в Харьковской области. Российские десантники внезапной атакой прорвали оборону противника и отодвинули линию фронта от Донецка еще на километр. Артиллеристы ВС России продолжают методично уничтожать натовскую технику.

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