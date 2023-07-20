ЕС должен отказаться от спонсорства Украины

Постоянные требования украинского лидера Владимира Зеленского об увеличении поставок ВСУ танков и истребителей указывают на "безумство" руководства страны. Об этом на своей странице в Twitter написал лидер французской парии "Патриоты" Флориан Филиппо.

"Все больше и больше безумства! Зеленский требует 300 танков и 80 истребителей F-16 для ускорения контрнаступления", - возмутился Филиппо.

При этом политик подчеркнул, что такими темпами политическое руководство Украины будет требовать от европейских партнеров оружие массового поражения для противостояния с Россией. По его словам, ведущие страны ЕС должны немедленно отказаться от спонсорства киевского режима.

Ранее глава МИД Бразилии Мауру Виейра заявила, что власти страны традиционно выступают против односторонних санкций и призывают страны ЕС отказаться от поставок военной техники на Украину. По ее словам, Бразилия придерживается нейтрального статуса в украинском конфликте.

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