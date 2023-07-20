Востоковед Маслов: Китай не пойдет на разрыв отношений с Россией из-за США

Пекин может согласиться лишь на незначительные уступки

"Развитие Китая имеет мощный внутренний импульс. Невозможно пытаться трансформировать Китай, ещё более невозможно - окружить или сдержать его", - об этом заявил в среду глава канцелярии по иностранным делам в руководстве Компартии Китая Ван И. В Пекине он принял патриарха американской внешней политики Генри Киссинджера. Никаких официальных целей у визита Киссинджера не заявлено. Но то, что с ним общались министр обороны КНР и партийный руководитель внешней политики, говорит о том, что поездка не была импровизацией.

О целях и последствиях визита Киссинджера в Китай с ведущим программы "События. 25-й час" поговорил директора Института стран Азии и Африки МГУ, востоковед Алексей Маслов.

О роли Киссинджера

"Вероятно, планируется перезапуск американо-китайских отношений, как это было в 1971 году. Тогда Киссинджер очень точно сыграл и по поводу того, что давайте политика - отдельно, экономика - отдельно, а это, я думаю, и вариант, который устраивает Китай. Самое главное, что Киссинджер, пожалуй, - единственный человек, на которого Китай отреагировал абсолютно позитивно. И мы видим, что политический куратор внешней политики Китая Ван И говорит о мудрости Киссинджера. Это дорогого стоит.

Тайвань

Тайваньский вопрос будет главным. И если сейчас США уменьшат давление по нему, то Китай будет абсолютно удовлетворен. И еще один момент – формально Китаю сегодня никто не угрожает, кроме самого Китая. Китайская экономика не в самом бодром состоянии, хотя и не в трагическом. И вот если восстановятся экономические отношения с США, то, я думаю, это будет разрешением очень многих проблем для Китая.

Последствия для отношений с Россией

Не думаю, что США будут настаивать на разрыве отношений с Россией. Зачем? И Вашингтон прекрасно понимает, что Китай на это не пойдет, потому что Россия вообще-то Китаю ничего плохого не сделала, в то время как США неоднократно кололи Китай иголкой. И вот в этом плане, я думаю, что если Китай уменьшит какие-то отношения, например, в области технологий, товарооборота или финансовой поддержки, например, прием платежей из российских банков, то США это вполне удовлетворит. Потому что в данном случае Китай явно не пойдет на какой-то реальный разрыв с Россией.

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