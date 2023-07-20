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В Минобороны рассказали о новых примерах мужества и отваги защитников Донбасса

09:05
  • четверг
  • 20 июля 2023

Действовать зачастую приходится под обстрелами

Взвод под командованием старшего лейтенанта Владимира Мащенко обнаружил бронегруппу ВСУ. Дождавшись, когда националисты окажутся в зоне поражения, Владимир с помощью заранее установленной мины дистанционно подорвал вражеский танк. В ходе завязавшегося боя российские военные уничтожили также четыре британских автомобиля "Мастифф", две французские бронемашины и более 80 радикалов.

Колонна, в составе которой следовала машина младшего сержанта Владислава Кириченко, попала под массированный обстрел ВСУ. Несмотря на полученные ранения, Владислав отвёл горящий автомобиль на безопасное расстояние и потушил его, сохранив и вовремя доставив важное оборудование.

Майор Иван Чельцов вместе с сослуживцами настраивает и обеспечивает бесперебойное функционирование каналов связи подразделений с командованием. Работать часто приходится прямо на передовой, при этом Иван даже под обстрелами делится профессиональными навыками и уже подготовил более 20 высококлассных специалистов.

 

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