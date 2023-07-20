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Разъяренная толпа захватила и подожгла посольство Швеции в Багдаде

09:28
  • четверг
  • 20 июля 2023

Причиной стало планируемое в Стокгольме сожжение Корана

В Багдаде разъярённая толпа ворвалась в посольство Швеции и устроила в здании пожар. Таким радикальным способом сотни иракцев отреагировали на решение официального Стокгольма. Шведские власти разрешили очередную акцию с публичным сожжением Корана - ее проведение запланировано на сегодня.

Протестующие уже покинули здание посольства - его представители сообщили, что в результате ночного погрома никто не пострадал. Но в МИДе скандинавской страны назвали произошедшее серьёзным нарушением Венской конвенции. Нападение осудил и официальный Багдад - иракские власти пообещали провести тщательное расследование.
 

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