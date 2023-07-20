Юные российские лучники собрались в Приморье

Там впервые проходит первенство по стрельбе из лука

Сотни юных спортсменов из десятков регионов съехались во Владивосток для участия в первенстве России по стрельбе из лука. Состязания по этой набирающей популярность олимпийской дисциплине столица Приморья принимает впервые. Между раундами участники наслаждаются завораживающими видами острова Русский, а также привыкают к капризам дальневосточной погоды.

Точное прицеливание и стрела уже в мишени на расстоянии 70 метров. На поле у побережья Японского моря собрались сильнейшие лучники — юниоры из всех регионов страны. Владивосток впервые принимает Первенство России.

"Важно, чтоб дети знали не только европейскую часть, но и понимали какая большая и великая у нас страна", - говорит Владимир Ешеев, президент Российской федерации стрельбы из лука

Перед зачетными стрельбами - тренировочные серии. Спортсмены, как говорится, пристреливаются. Настраивают прицел, подготавливают стрелы.

"Нужно протирать стрелы, чтобы легче их доставать из щита, чтоб они не ломались, чтобы дольше служили", - говорит Мария Метликина, мастер спорта по стрельбе из лука, г. Санкт-Петербург.

Для хорошего результата, лучникам, как и другим атлетам перед стартом нужно хорошенько размять мышцы.

"Если не растянешься, то может свести и будет больно стрелять", - объясняет Алена Завадская, кандидат в мастера спорта по стрельбе из лука, Краснодарский край.

360 спортсменов соревнуются в двух дисциплинах: можно выбрать стрельбу из блочного или классического лука.

Этот олимпийский вид спорта уже успел многим полюбиться и продолжает открывать новые спортивные таланты. Некоторые спортсмены занимаются не так давно, но уже достигли серьезных результатов. Алина Лебедева всего за два с половиной года стала кандидатом в мастера спорта.

"В 2020 году был карантин, мне подружки посоветовали посмотреть сериал, и там одна девочка занималась стрельбой из лука, я тоже захотела. Когда узнала, что это олимпийский вид спорта тем более, то сразу пошла, и не о чем не жалею. Я выбрала правильный путь", - говорит Алина Лебедева - кандидат в мастера спорта по стрельбе из лука, Челябинская область.

Показать все свои навыки лучники должны за 12 серий стрельбы. В каждой можно использовать только шесть стрел.

Переменчивая Приморская погода постоянно держит лучников в напряжении. То жаркое солнце, то вдруг пасмурно и внезапный ветер, а на следующие дни соревнований и вовсе передают дожди. Поэтому каждый раз спортсменам приходится корректировать тактику стрельбы.

Мишени находятся на расстоянии 50, 60 и 70 метров: глядя в бинокль, спортсмены оценивают каждый выстрел и при необходимости корректируют технику.

"Если ветер, то сносит, я целюсь в 10, а сносит в 8", - объясняет Дари Жамсуева, кандидат в мастера спорта по стрельбе из лука, Республика Бурятия.

Напряженная борьба за звание сильнейшего лучника продлится еще три дня. Затем спортсмены отправятся на сборы на другой, не менее живописный край России — в Калининградскую область.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"