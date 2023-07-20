Увеличение зарплат и защита от ИИ: за что бьются голливудские сценаристы

Забастовка грозит многомиллиардными убытками

То ли грёз не осталось, то ли фабрика на грани банкротства. Голливуд бастует. Гламурный мир, который создают простые труженики кинематографа, только на экране. За кулисами - жестокий мир чистогана, в котором царят рвачество, кумовство, моральное разложение и битвы за каждый доллар. Гильдия сценаристов вышла с плакатами на улицу.

"Со стороны это выглядит так, будто это богатые люди дерутся из-за денег. Но дело в том, что 95% членов этих гильдий - семьи из рабочего класса, которые зарабатывают очень мало, и мы боремся за них", - говорит актриса Айша Тайлер.

Работники закулисья мало кому известны за пределами индустрии, но, когда к ним присоединилась Гильдия киноактёров, запахло жареным. Убытки от остановки кинопроизводства оценили в несколько миллиардов. Сценаристы и актёры выступили единым фронтом против искусственного интеллекта, стриминговых сервисов и засилья кинопродюсеров.

Руководитель Disney Боб Айгер призвал сценаристов вернуться к реальности. Параллельно продлив собственный контракт примерно на 30 миллионов долларов. Властные, алчные и безжалостные, голливудские продюсеры, подкидывая копейки сценаристам, долгие годы были неприкосновенным кланом. Первый удар был нанесён по великому Харви Вайнштейну, которого обвинили в том, что ни для кого не было секретом: путь на большой экран в Голливуде лежит через постель. Харви напродюсировал много чего: "Властелин колец", "Английский пациент", "Бесславные ублюдки", "Банды Нью-Йорка"... И три десятка лет потратил на домогательства, принуждая перспективных актрис известно к чему. Мира Сорвино, Ума Турман, Сальма Хайек, Анджелина Джоли тут же вспомнили, как стали звёздами. Вайнштейна упекли в кутузку на 23 года, назвав главным сексуальным маньяком Голливуда.

Проблемы морального толка сегодня отошли на второй план. Развитие стриминговых сервисов и искусственный интеллект могут оставить без заработков десятки тысяч тружеников фабрики грёз. Актерам массовки, например, предложили за 200 долларов пройти процедуру сканирования внешности, с тем, чтобы искусственный интеллект в дальнейшем использовал их оцифрованные копии в создании массовых сцен.

Тем артистам, кто получает неплохие гонорары, искусственный интеллект тоже спать спокойно не дает. Кто ему помешает создать цифровой образ Мэрилин Монро или Джеймса Дина и запустить их в кинопроизводство, оставив нынешних звёзд без куска хлеба. А уж написать сценарий искусственному интеллекту нового поколения вообще труда не составит. А вы думали, кино - это про жизнь? В действительности всё не так как на самом деле.

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