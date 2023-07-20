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Австралия расширила антироссийские санкции

08:57
  • четверг
  • 20 июля 2023

В черный список внесены 35 российских организаций

Власти Австралии ввели новые санкции против десяти граждан из России и Белоруссии, а также 35 российских организаций. Об этом в четверг, 20 июля, объявила австралийский министр иностранных дел Пенни Вонг.

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Речь идет о компаниях, представляющих оборонный, технологический и энергетический сектора российской экономики.

В Австралии полагают, что подобные действия помогут "оказать максимальное давление на тех физических и юридических лиц, которые играют роль в прямой или косвенной поддержке" российской специальной военной операции на Украине, сообщает РИА Новости.

Австралия предпринимает недружественные шаги против России не только в форме санкций. 16 июня послу Австралии в Москве был заявлен протест в связи с решением австралийского правительства о расторжении договора аренды на земельный участок, где строится комплекс российского посольства в Канберре.

Кроме того, в качестве ответной меры на политически мотивированные санкции против россиян МИД России объявил о запрете на въезд в нашу страну для 48 граждан Австралии.

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