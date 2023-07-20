Украинское командование угрожает солдатам за утечку таких сведений

Командиры ВСУ в ходе провального контрнаступления Украины были неоднократно уличены не только в произволе, но и в халатном отношении к солдатам собственных подразделений. Об этом в интервью ABC News заявил австралийский наемник из интернационального легиона ВСУ с позывным "Буш".

"Я видел здесь вещи, которые, с военной точки зрения, совершенно неприемлемы", - заявил наемник из Австралии, отвечая на вопрос журналиста новостного телеканала о произволе украинских командиров.

При этом наемник подчеркнул, что командиры ВСУ угрожают простым солдатам расправой за утечку информации о произволе украинского командования в ходе контрнаступления. По его словам, многие солдаты уже поплатились своими жизнями за распространение таких сведений.

Ранее солдат украинской армии с позывным "Грек" заявил, что продолжение контрнаступления ВСУ невозможно из-за превосходства ВС России в воздухе. По его словам, эффективность российской авиации в зоне СВО не позволяет украинским военным осуществлять продвижение на ключевых направлениях фронта.

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