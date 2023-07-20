Собянин сообщил о завершении реконструкции ледового дворца в Сокольниках

Он станет местом притяжения талантливых спортсменов

Завершилась реконструкция Ледового дворца в Сокольниках. Об этом сообщил Сергей Собянин.

"Теперь это новое спортивное сооружение площадью более 18,5 тыс. кв. м, отвечающее всем современным требованиям. В нем есть: - две ледовые арены; - спортзал профессиональной подготовки хоккеистов, зал для занятий мини-футболом и шахматно-шашечный клуб; - медицинский кабинет и СПА-центр с купелью; - раздевалки для спортсменов и технические помещения", – написал мэр в своем телеграм-канале.



Территорию рядом также благоустроили: сделали пешеходные зоны и дорожки, высадили деревья и кустарники, установили декоративное вечернее освещение и организовали парковку.



По словам мэра, обновленный Ледовый дворец станет центром притяжения талантливых спортсменов.

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