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Запад обвинили в использовании Польши как инструмент для обмана России

09:15
  • четверг
  • 20 июля 2023

Варшава стала участником сговора против Москвы

Страны Запада пытались использовать Польшу в качестве инструмента "мягкой силы" по отношению к России. Об этом заявил политический обозреватель издания Myśl Polska Лукаш Ястшембский.  

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"Запад хотел обмануть Москву. Одним из инструментов смягчения России была Польша", - написал Ястшембский. 

Автор публикации подчеркнул, что действия Запада противоречили объявленным целям о потенциальном сближении с российской политической элитой. По его словам, такие недальновидные и "опасные" действия США и ЕС создали для польского руководства "рискованную ситуацию", поскольку страна стала "зависимым инструментом" в руках ведущих западных держав.

Обозреватель также добавил, что после "заманчивого" предложения Запада высокопоставленные чиновники и политики Польши стали основными участниками "театра теней", истинное предназначение которого знали лишь западные союзники Варшавы.   

Ранее полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что российские военные нанесут удар гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" в случае появления на военных складах Польши ядерных боеголовок. По его словам, такие ракеты способны уничтожить любой оружейный склад.

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