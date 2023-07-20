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Киргизия отвергла обвинения в нарушении антироссийских санкций

09:50
  • четверг
  • 20 июля 2023

В США допустили введение санкций против Бишкека за помощь Москве

Киргизские государственные структуры не имеют отношения к нарушению введенных США и странами Запада санкций против России. Об этом в четверг, 20 июля, рассказали в пресс-службе госкомитета национальной безопасности республики.

В ведомстве подчеркнули, что "утвердительно можно говорить о том, что ни само кыргызское государство, ни какие-либо государственные структуры и компании не причастны к нарушению режима соблюдения введенных США и западными странами санкционных ограничений по отношению к России".

При этом власти Киргизии не исключают нарушение санкционного режима частными предприятиями, причем, "возможно, и не ведая о том, кто фактически может быть конечным потребителем и пользователем поставляемой ими продукции", сообщает РИА Новости.

Информированные источники ранее заявили, что американские власти могут в течение этой недели объявить о новых санкциях в отношении Киргизии за якобы имевшие место технологические и военные поставки в Россию. Вашингтон обвиняет Бишкек в поставках России подсанкционных товаров из Китая, Европы и Южной Кореи, включая беспилотники, оптические прицелы и полупроводники. При этом покупателями, по данным США, являлись "известные поставщики российской оборонной промышленности".

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что хотя санкций против России было введено намного больше, чем в 2014 году, их эффективность низка. По мнению политика, это объясняется тем, что есть различные способы обхода ограничений, а многие государства сохраняют торговые отношения с Россией.

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