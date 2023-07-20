Вашингтон потерпел фиаско, отметил дипломат

У американских властей не хватает смелости признать: планы нанести России поражение на поле боя терпят фиаско. Такое заявление сделал в четверг, 20 июля, российский посол в США Анатолий Антонов.

Согласно сообщению в Telegram-канале дипмиссии, Антонов назвал мифом сообщения о неуязвимости западной техники, которую Соединенные Штаты отправляют Киеву в попытках добиться поражения России.

Дипломат подчеркнул, что "американская помощь лишь продлит агонию режима Зеленского" и приведет к новым жертвам. Их кровь посол оставил на совести "тех, кто бредит идеями нанести России "стратегическое поражение".

Ранее официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова отмечала, что, судя по реакции Вашингтона на теракт Киева на Крымском мосту, США пытаются дистанцироваться от киевского режима — президент Украины Владимир Зеленский стал для них "токсичным". При этом чиновница подчеркнула, что сообщения о том, что Москва и Вашингтон якобы ведут переговоры по урегулированию кризиса на Украине, не соответствуют действительности.

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