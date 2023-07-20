Посол Антонов заявил об отсутствии у США смелости признать фиаско на Украине

Украинские националисты недооценили оборонный потенциал ВС России

У американских властей нет смелости признать "фиаско" планов по нанесению "поражения" ВС России в зоне СВО. Об этом в ходе очередного брифинга заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Властям США не хватает смелости признать, что планы нанести России поражение на Украине терпят фиаско", - заявил Антонов, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом дипломат подчеркнул, что украинские националисты в ходе анонсированного странами Запада контрнаступления ВСУ "сломали зубы" об оборонительные укрепления российских военных. По его словам, американские власти усиливают поддержку киевского режима новыми поставки тяжелых вооружений, поскольку Вашингтон понимает бесперспективность ситуации.

Он также добавил, что западные поставки военной техники и боеприпасов на Украину "продлят агонию" режима Владимира Зеленского. Помимо этого, сотрудник дипмиссии в США уточнил, что такие действия американских властей приведут лишь к новым жертвам среди мирного населения страны.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что нынешняя администрация президента США Джо Байдена приближает человечество к новой мировой войне. По его словам, решение американских политиков о передаче ВСУ кассетных боеприпасов является грубейшим нарушением международного права.

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