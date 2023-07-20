Пострадавшую при теракте на Крымском мосту девочку перевезли в Москву

Ее родители погибли при взрыве

Девочку, которая пострадала при теракте на Крымском мосту, перевезли в Москву для продолжения лечения. Об этом в четверг, 20 июля, рассказал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Представитель Минздрава уточнил, что пациенту транспортировала из Краснодара в Москву бригада Федерального центра медицины катастроф ведомства.

Подростка поместили в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России, ее состояние оценивается как стабильное, сообщает "Интерфакс".

В ночь на 17 июля украинские надводные беспилотники нанесли удар по Крымскому мосту, было повреждено дорожное полотно. Жертвами теракта стали два человека — муж и жена из Белгородской области, приехавшие в Крым отдохнуть. Их дочь-подросток пострадала и была госпитализирована.

Президент России Владимир Путин во время совещания, посвященного ситуации с Крымским мостом, напомнил, что это уже второй теракт на Крымском мосту. Российский лидер заявил, что ждет от собравшихся предложений по повышению мер безопасности на объекте, а также предупредил, что ответ Киеву на теракт последует. Он также потребовал оказать всю необходимую помощь пострадавшей девочке и ее семье.

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