Евросоюз уже организовал тренировочные миссии для украинских военных

Европейский союз (ЕС) может рассмотреть вопрос о постепенном переносе на Украину мероприятий по подготовке украинских военнослужащих. Об этом в четверг, 20 июля, сообщает DPA со ссылкой на документ с инициативами главы евродипломатии Жозепа Борреля.

В документе предлагается существенно расширить программу военной подготовки для Вооруженных сил Украины и выделить дополнительные средства на поставку вооружений и техники Киеву.

При этом 25 тысяч украинских военнослужащих уже завершили программу обучения или проходят ее в странах ЕС, а действующий план обучения ВСУ предполагает тренировку 30 тысяч украинских военных.

Необходимость длительного обучения военных летчиков — один из предлогов, под которыми Запад медлит с поставками Киеву давно запрошенных украинскими властями истребителей. Российский посол в Нидерландах Александр Шульгин отмечал, что в вопросе возможных поставок истребителей F-16 Украине "наступила тишина", поскольку в Европе понимают возможные последствия в виде прямого столкновения России и НАТО. Если эти истребители окажутся в руках украинского режима, то их придется использовать с аэродромов, находящихся в других странах – в государствах НАТО, а "чем это чревато, понятно всем".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"