ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пентагон признал смещение акцента с поставок Украине техники на ее ремонт

10:16
  • четверг
  • 20 июля 2023

Стратегия вооружения ВСУ изменилась

Стратегия западных стран по вооружению Украины переходит от передачи оружия и боеприпасов к ремонту подбитой в зоне СВО военной техники. Об этом в интервью Politico заявил заместитель главы Пентагона Уильям Лаплант.

Пентагон годами по ошибке отправлял письма в Мали
"Зеленский под угрозой": в Японии назвали возможное переизбрание Трампа катастрофой для Украины

"Мы создаем ремонтные предприятия в Европе, мы должны делать гораздо больше вместе, поэтому мы будем уделять этому больше внимания ремонту техники", - заявил Лаплант.

При этом высокопоставленный чиновник оборонного ведомства США подчеркнул, что на сегодняшний день киевский режим накопил "ошеломляющий" арсенал подбитой военной техники, который нуждается в немедленном обслуживании и ремонте. По его словам, американские и европейские политики приняли совместное решение о смещении акцента от передачи вооружений ВСУ к ремонту неисправной военной техники.

Он также добавил, что переход к новой стратегии по вооружению Украины обусловлен значительным сокращением оборонно-промышленного потенциала и ресурсов НАТО из-за постоянных поставок оружия и боеприпасов ВСУ.

Ранее военные аналитики издания Global Times заявили, что решение американских властей о передаче Украине кассетных боеприпасов является попыткой "спасти" провальное контрнаступление украинской армии.  

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Пентагон
Пентагон
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.