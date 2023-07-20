Пентагон признал смещение акцента с поставок Украине техники на ее ремонт

Стратегия вооружения ВСУ изменилась

Стратегия западных стран по вооружению Украины переходит от передачи оружия и боеприпасов к ремонту подбитой в зоне СВО военной техники. Об этом в интервью Politico заявил заместитель главы Пентагона Уильям Лаплант.

"Мы создаем ремонтные предприятия в Европе, мы должны делать гораздо больше вместе, поэтому мы будем уделять этому больше внимания ремонту техники", - заявил Лаплант.

При этом высокопоставленный чиновник оборонного ведомства США подчеркнул, что на сегодняшний день киевский режим накопил "ошеломляющий" арсенал подбитой военной техники, который нуждается в немедленном обслуживании и ремонте. По его словам, американские и европейские политики приняли совместное решение о смещении акцента от передачи вооружений ВСУ к ремонту неисправной военной техники.

Он также добавил, что переход к новой стратегии по вооружению Украины обусловлен значительным сокращением оборонно-промышленного потенциала и ресурсов НАТО из-за постоянных поставок оружия и боеприпасов ВСУ.

Ранее военные аналитики издания Global Times заявили, что решение американских властей о передаче Украине кассетных боеприпасов является попыткой "спасти" провальное контрнаступление украинской армии.

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