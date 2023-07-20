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Собянин: Объемы строительства жилья по программе реновации будут увеличены

10:19
  • четверг
  • 20 июля 2023

Качество не пострадает

Объемы строительства жилья по программе реновации будут увеличены в ближайшие годы. Об этом на своем сайте рассказал Сергей Собянин. Также он рассказал о планах строительства.

"Должен сказать, что ближайшие годы программы реновации, 2024, особенно 2025, 2026, 2027 годы, будут пиковыми. В которые мы будем строить в 10 раз больше по реновации, чем сегодня. Это потребует гигантского напряжения: и бюджета, и строительных мощностей, и организационных. Такую задачу мало кто решал. Мы в год должны будем вводить по 3–4 млн кв. м", – написал Собянин.

По программе реновации уже построено 100 домов.

"Действительно качественные дома. И многие из них лучше тех домов, которые раньше находились в районе – они одни из самых красивых и лучших домов", – подчеркнул Собянин.

При этом 40% из всех домов создается по индивидуальным проектам. Он отметил, что столичные власти не намерены снижать стандарт.

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